Bruna Marquezine homenageia Neymar com oração

A poucas horas da estreia do Brasil na Copa, a atriz Bruna Marquezine, namorada de Neymar, postou uma foto do rapaz e uma oração sobre fé e confiança. Na legenda, escreveu um versículo de Josué, da bíblia: “Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso! Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!”.

Homenagem de Bruna Marquezine a Neymar Jr. Homenagem de Bruna Marquezine a Neymar Jr.

Bruna ainda dedicou a mensagem aos demais jogadores brasileiros. E, bastante esperançosa, finalizou com um “VEM HEXA”.

O casal em baile de gala no início deste ano. O casal em baile de gala no início deste ano.

Leia também: Diretor libera Bruna Marquezine para ir à Copa na Rússia