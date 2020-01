Bruna Marquezine curte viagem com filha de Bebeto

Nada de ficar parada! Depois de ser filmada em seu aniversário dançando ao som do refrão “I got one less problem without ya (Eu tenho um problema a menos sem você)”, Bruna Marquezine está curtindo uma viagem para Los Angeles, Estados Unidos.

Nesta segunda-feira (11), a atriz postou vários momentos de diversão ao lado de Stéphannie Oliveira, atriz e filha do ex-jogador Bebeto. “Estamos vivendo a vida”, é o recado de Stéphannie em um vídeo do Instagram. Pelo clima das fotos, as duas estão mesmo aproveitando o tempo livre ao máximo!

Bruna, que passou o Dia dos Pais longe do Brasil, também postou um print em que aparece conversando com a família pela webcam. “Nossa farra de Dia dos Pais! Eu amo vocês, minha família linda! Saudades!”, declarou ela.

Segundo rumores, Bruna e Neymar não estão mais juntos. O casal não comentou a notícia.

//instagram.com/p/rjLj8JNl3S/embed///instagram.com/p/rjEo87Nlxe/embed///instagram.com/p/rjEzF2tlxp/embed///instagram.com/p/rjKXEJNl2L/embed///instagram.com/p/rjNxnitl5E/embed///instagram.com/p/rjOJXYtl5a/embed///instagram.com/p/riBpxANlxc/embed/