Antes de mais nada: atenção, esse texto contém spoilers do segundo episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

As coisas ainda não começaram a realmente pegar fogo em “Game of Thrones”, já que o segundo episódio da temporada serviu como uma introdução ao acontecimento avassalador que nos aguarda no domingo que vem: a chegada dos Caminhantes Brancos a Winterfell. Mesmo assim, algumas emoções rolaram essa semana na série e a maior delas foi protagonizada por Brienne de Tarth. Nem a cena em que Jon revela a Daenerys que é um Targaryen foi capaz de ofuscar a nossa guerreira.

Veja também







Brienne é daquelas personagens que todo mundo gosta e que a gente adoraria ver mais em cena. Entre tantas protagonistas de peso, ela consegue ser a clássica coadjuvante que sempre rouba a cena quando aparece. Forte, leal, corajosa e com um coração de ouro, ela é a guardiã fiel das irmãs Stark, mas também tem proximidade com personagens tão opostos quanto Jaime Lannister e o selvagem Tormund.

Aliás, quem esperava ver uma tensão entre os dois por conta de Brienne teve um prato cheio no último episódio de “Game of Thrones”. Para variar, Tormund protagonizou mais um dos alívios cômicos da temporada, ao se gabar por supostamente ter sido amamentado por uma gigante.

Mas, para além das gracinhas, Brienne nos emocionou nessa mesma cena, em que ela, Tormund, Jaime, Tyrion, Podrick e Davos estavam reunidos em frente à lareira bebendo vinho – aflitos com a iminência da chegada dos Caminhantes Brancos a Winterfell.

Antes de discorrer sobre esse momento, vale lembrar que lá no início do episódio Brienne já tinha sido peça chave na decisão de manter Jaime como aliado de Daenerys e do Norte. Ao ouvir da boca de Jaime a revelação de que Cersei havia enganado a todos, a mãe dos dragões não se convenceu de que podia acreditar na lealdade dele. Quem o defendeu, além de Tyrion, foi Brienne. E, por confiar totalmente nela, Sansa decidiu crer na palavra de Jaime e nem deu trela para a Daenerys. Assunto encerrado e vida que segue.

Voltando à cena da lareira, foi ali que Brienne amoleceu o coração de todo mundo quando finalmente tornou-se uma cavaleira. De início ela disse que jamais seria uma, pois a tradição não permite que essa honraria seja concedida a mulheres. Mas Jaime e todos os homens presentes reconheceram que se alguém merecia ser chamada de Sor, esse alguém era ela. E, assim, ali mesmo, Jaime concedeu à guerreira o título de Sor Brienne de Tarth, Cavaleira dos Sete Reinos.

No Twitter esse foi um dos assuntos mais comentados do 2º episódio da 8ª temporada:

É tão maravilhoso ver uma mulher que foi julgada por muitos(por ser mulher) e chegar onde chegou, homens saudando Sor Brienne de Tarth cavaleira dos 7 reinos pela sua conquista, eu venero uma mulher!#GamesOfThrones #GameofThrones #Brienne pic.twitter.com/OiVrLiDLzg — 𝖒𝖎 (@cherrybombshine) April 22, 2019

A NOITE É FRIA E CHEIA DE SPOILERS!!!#Brienne #GameofThrones

Essa cena, aah essa cena!!! pic.twitter.com/t4C0oZp7HR — Regina Phalange (@_aqueleque) April 21, 2019

A cena cm a #Brienne foi a melhor cena do episódio inteiro

sim ou sim? ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/lpikvaPGQe — luiza 🌻 (@luizattargaryen) April 22, 2019

o episódio de hoje foi perfeito e eu posso provar #Brienne #GameofThrones pic.twitter.com/WdvuKiNhxs — isabela lyrio (@isabelalyrioo) April 22, 2019

essa cena foi simplesmente PERFEITA#Brienne você merece o mundo pic.twitter.com/SEoUmHJks4 — Bru (@bnawen_) April 22, 2019

Eu sozinha na sala que nem uma retardada batendo palmas pra #Brienne #GamesOfThrones foi lindo :') 👏🏻 pic.twitter.com/pNCGFZC9U7 — Caroline Dantas (@CarolineDantasc) April 22, 2019

O grande problema é que a gente já está com a pulga atrás da orelha por motivos de: personagens importantes devem morrer no próximo episódio, que é quando o vai rolar o confronto com os Caminhantes Brancos.

Será que essa cena linda da Brienne foi uma despedida? É a pergunta que não quer calar e já estamos aflitas, óbvio.

https://twitter.com/thiago19t/status/1120162398046957568

Vale lembrar que, numa entrevista publicada aqui no MdeMulher, a atriz Gwendoline Christie disse que chorou por duas horas depois de gravar a última cena da Brienne em “Game of Thrones”.

Especulações à parte, uma coisa é certa: haja coração para o próximo domingo!