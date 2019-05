Botafogo faz linda homenagem às mães solo

Na tarde de ontem, antes de uma partida contra o Fluminense, o Botafogo entrou em campo para fazer uma homenagem para o Dia das Mães. A faixa carregada mostrava o escudo do time vazio, sem a estrela no centro. A mensagem na faixa dizia: “A estrela solitária saiu do escudo para lembrar de outras: as 11,6 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhas“. Em seguida, destacava a pesquisa com o número altíssimo de mulheres criam seus filhos sozinhas, sem a ajuda do parceiro.

FELIZ DIA DAS MÃES! O Brasil tem 11,6 milhões de mães que brilham criando seus filhos sozinhas.

Hoje é dia de lembrar dessas estrelas solitárias.#DiadasMães #EstrelaSolitária #EstamosComElas #ONUMulheres #HeForShe (Foto: Vitor Silva / Botafogo) pic.twitter.com/8vooTdz4Nk — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 11, 2019

A iniciativa foi feita em parceria com a ONU Mulheres e a campanha He For She.