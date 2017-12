Na edição do Jornal Nacional da última terça-feira (26), o apresentador William Bonner, 54 anos, repreendeu uma telespectadora que enviou um vídeo ao jornal pelo seu modo de se sentar dentro do carro.

A gravação enviada pela mulher tratava-se de um acidente ocorrido em uma estrada do sul do Brasil. Na filmagem, a telespectadora aparece com um dos pés apoiados no painel do carro.

A posição é advertida por Bonner. “A gente viu agora há pouco, naquela reportagem sobre excesso de velocidade, problemas na estrada, teve um acidente com um caminhão carregado de telhas, e quem estava filmando, você deve ter notado, apoiou o pé no painel do carro. Não pode fazer isso”, alertou o âncora.

“Não pode porque, no caso de um acidente, a pessoa tem que estar com os pés no chão do carro, bem apoiados. Se o carro tiver um air baig e bater, e a pessoa estiver com o pé apoiado ali no painel, o estrago é grande”, continuou.

Ao fim do discurso, o apresentador reforçou o recado: “O pé nunca no painel. Pé no chão do carro.”

Leia mais:

+ William Bonner quebra o pé e é afastado do Jornal Nacional

+ Filhos de famosos que herdaram seguidores dos pais no Instagram

+ Bonner pede para que superem sua separação com Fátima