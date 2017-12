Bonner curte foto de Fátima Bernardes com o namorado

Parece que o clima entre os jornalistas William Bonner, 54 anos, e Fátima Bernardes, 55 anos, é de carinho e respeito após o divórcio. Tanto que o âncora do Jornal Nacional tem curtido várias fotos da ex – incluindo uma em que ela aparece com o novo namorado, Túlio Gadelha, em clima de romance.

Fátima fez a primeira aparição pública com seu novo amor no início de novembro e, desde então, as declarações de afeto usando letras de músicas nas legendas de fotos do Instagram tem sido intensa entre os dois. Na imagem que Bonner curtiu, está escrito “É o que me interessa”, música de Lenine.

Já Bonner, também está feliz na vida afetiva. Ele e a fisioterapeuta Natasha Dantas foram vistos juntos pela primeira vez em julho deste ano, mas foi só no final de novembro que ele publicou uma foto ao lado da amada em seu perfil na rede.

