‘Bom Sucesso’: Da pior maneira, Nana descobre quem é o pai de seu filho

Muitas confusões vão rolar na novela ‘Bom Sucesso‘, e uma delas vai envolver Nana (Fabíula Nascimento). Ela descobrirá quem é o pai de seu bebê, porém em meio a uma grande briga.

Mario (Lúcio Mauro Filho) vai ficar sabendo, durante uma viagem para à ilha Boka Loka com Silvana (Ingrid Guimarães), que seu rival Diogo (Armando Babaioff) é estéril. Willian (Diego Montez) e Pablo (Rafael Infante) não conseguirão mais guardar o segredo e irão mostrar o exame que prova a infertilidade do mau-caráter. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 5, segundo o Notícias da TV.

Veja também



Com isso, Mario irá correndo até o Rio de Janeiro para contar a descoberta para Nana, mas dará de cara com o próprio Diogo. “Eu vim mostrar esse documento pra Nana. É exatamente o que você está pensando. O exame de laboratório que prova que você é estéril”, dirá Mario. O vilão não permitirá a atitude e vai tentar impedi-lo. A gritaria chamará a atenção das pessoas, e é assim que Nana irá descobrir a paternidade de seu filho.

“Isso aqui é um exame de espermograma que o Diogo fez agora no início do ano. Isso prova o que eu sempre desconfiei. Que o filho da Nana é meu, porque o Diogo é estéril!”, afirmará o editor, que entrega o exame nas mãos de Nana. Ela ficará confusa e espantada, porque seu marido nunca mencionou a esterilidade. “Como é que é? Isso é verdade, Diogo? Você mentiu pra mim esse tempo todo?”. E o vilão vai se fazer de vítima, lógico.

“Desculpa, meu amor, eu fiquei com vergonha. O nosso casamento tava passando por uma fase difícil, e esse resultado me deixou desesperado. Não queria te perder. Meu maior desejo era ser pai dessa criança. Era um sonho que estava se realizando. Eu menti por amor!”, desesperado, ele vai insistir na viagem que os dois estavam se preparando para fazer, mas Nana não aceitará.

Logo após, Nana vai mandar o vilão embora e ele obedecerá, cabisbaixo. Mario irá comemorar a paternidade com Marcos.