Savannah Phillips rouba a cena durante aniversário de Rainha Elizabeth II

Neste sábado (9) ocorreu em Londres as comemorações aos 92 anos da Rainha Elizabeth II. O evento reuniu todos os membros da realeza, incluindo os recém-casados Meghan Markle e Príncipe Harry.

Mas alguém acabou chamando muito mais atenção que a aniversariante: sua bisneta Savannah Phillips, de apenas 7 anos. Savannah aprontou muito durante a cerimônia: no momento da execução do hino “God Save The Queen”, a pequena brincou de maestro e, em seguida, tapou a boca de Príncipe George com a mão.

Confira o momento:

Savannah é filha de Peter Phillips e Autumn Kelly, sendo neta de Princesa Anne e Mark Phillips e irmã mais velha de Isla, de apenas 6 anos.

