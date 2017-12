Beyoncé usa truque incrível para proteger seus e-mails

A cantora Beyoncé, 36 anos, além de nos impressionar com suas músicas inspiradoras e ser exemplo de mulher poderosa, ainda nos surpreende em outros pontos. A famosa possui uma estratégia, no mínimo, interessante para proteger seus e-mails.

Quem dedurou a diva foi Ed Sheeran, que recentemente lançou a canção Perfect Duet com Bey. Em entrevista ao programa norte-americano Entertainment Night, ele contou que a famosa muda seu endereço de e-mail toda semana. Isso mesmo!

“Eu tenho um endereço de e-mail que eu envio (pra entrar em contato com ela), mas ela realmente muda o dela todas as semanas. Ela é muito boa em ocultar as coisas. É meio o que eu espero me tornar, eu acho”, revelou o cantor sobre como contactou Beyoncé pela primeira vez para .

