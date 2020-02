Beyoncé faz aparição surpresa no Coachella em show da irmã

Beyoncé no palco com a irmã Solange

Foto: Getty Images

Beyoncé não estava entre os artistas escalados para se apresentar no Coachella, festival de música na Califórnia, neste fim de semana. Ainda sim, a cantora subiu ao palco no meio do show da irmã mais nova, Solange Knowles, para delírio de quem assistia ao evento na noite de sábado (12).

As duas dançaram juntas a coreografia do hit “Losing You”, música mais conhecida do último EP de Solange, e se abraçaram ao final.

Gwen Stephani, pouco mais de um mês após dar à luz, no palco com Pharrell Williams

Foto: Getty Images

Beyoncé não foi a única convidada surpresa do festival. Jay-Z, marido da cantora, participou do show do rapper Nas e Gwen Stefani fez a primeira aparição em público apenas seis semanas após dar à luz ao terceiro filho, Apollo. A cantora do No Doubt, no palco com Pharell Williams, cantou “Hollaback Girl”.

Já entre os espectadores, anônimos esbarraram ombros com ilustres como Paul McCartney, Jared Leto e Katy Perry. A cantora americana posou com a atriz Lea Michele, de Glee, em uma das festas patrocinadas em torno do evento, sem comentar o fim do relacionamento com o cantor John Mayer.

Katy Perry e Lea Michele em festa do Coachella

Foto: Getty Images

Outras modelos e atrizes que costumam marcar presença tradicionalmente no festival compartilharam fotos nas redes sociais, como a modelo Alessandra Ambrosio.

As atrizes Vanessa Hudgens e Selena Gomez, conhecidas pelo estilo boho de festival, cumpriram as expectativas e compartilharam fotos pessoais com amigos. Selena e a irmã mais nova de Kim Kardashian, Kylie Jenner, assistiram aos shows e postaram fotos juntas.

Alessandra Ambrosio curte o Coachella como tradição

Foto: Reprodução/Instagram

Selena Gomez e Kylie Jenner no Coachella

Foto: Reprodução/Instagram