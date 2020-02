Bela, a Feia: Verônica entra na mira da polícia

Verônica cada vez mais perto de

pagar por seus crimes

Foto: Divulgação

Depois que Ricardo (Jonas Bloch) paga US$ 100 mil aos sequestradores, Verônica (Simone Spoladore) reaparece. Os agentes do distrito mais próximo da +/Brasil, Márcia (Raquel Nunes) e Douglas (Alexandre Barillari), continuam as investigações. Os dois acreditam que a própria vítima pode estar envolvida no crime e a intimam a depor.

Na delegacia, Verônica se enrola na hora de descrever os bandidos e finge um tipo de surto para não responder às perguntas do delegado e de sua assistente. Entretanto, o “teatro” não cola e a farsante termina afirmando que foi raptada por um grupo de anões. Isso, claro, só aumenta e muito as suspeitas dos agentes.

No outro dia, atrás da porta, Bela (Giselle Itié) escuta Verônica ligar para Ataulfo (André Mattos) e dizer que a polícia a interrogou. A víbora conta tudo e ainda propõe que eles esperem um pouco mais para seqüestrar Valentina. Desesperada, Bela revela o que ouviu a Rodrigo (Bruno Ferrari) e o rapaz a aconselha a denunciar Verônica à polícia.