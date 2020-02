Bela, a Feia: Diogo acaba com Verônica

Furiosa, Verônica ameaça Diogo

Foto: Divulgação

Ricardo (Jonas Bloch) perde a paciência com as trapalhadas de Verônica (Simone Spoladore) e avisa que irá procurar novos sócios para salvar a agência. Ele manda a noiva preparar um DVD com as melhores propagandas feitas lá e a megera ordena que Dinorá (Ildi Silva) deixe de fora os trabalhos de Diogo (Sérgio Menezes). O design descobre e contra-ataca: troca o DVD oficial por um tosco. No dia da reunião com os novos sócios, todos ficam chocados quando aparece na tela “Vagabunda, analfabeta e ralé”, referindo-se a Verônica. Ricardo fica furioso, a reunião é cancelada e o empresário ainda termina o noivado. Muito humilhada, a víbora ameaça Diogo com uma faca e garante que, se ela sair da presidência, ele será um homem morto.