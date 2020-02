Bela, a feia: Bela perde a virgindade

Bela e Rodrigo

Foto: Rede Record

Rodrigo (Bruno Ferrari) não se conforma com o casamento do pai, Ricardo (Jonas Bloch), com a oportunista Verônica (Simone Spoladore). Chateado, ele ainda tem que aguentar as cobranças de Cíntia (Carla Regina), que exige a demissão de Olga (Ângela Leal). Seu único apoio é Bela (Giselle Itié), que, para animá-lo, o apresenta a Vera (Sílvia Pfeifer), mas sem dizer que ela é mãe dele. Os dois se dão superbem e Rodrigo agradece a Bela pela nova amiga. Na mesma noite, a secretária vai até a casa do chefe e ele, enfim, se declara. Os dois se beijam e a feiosa confessa que é virgem. Rodrigo acha lindo e os dois têm sua primeira noite de amor. No outro dia, Bela diz sentir-se culpada por Cíntia, mas Rodrigo nem liga e agarra a feia de novo. Que fogo!