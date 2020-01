Maju Coutinho vai comandar alguns domingos do “Fantástico”

Os fãs de Maju Coutinho agora vão ter o prazer de vê-la no comando do “Fantástico“! A Globo decidiu que a jornalista vai cobrir férias de Poliana Abritta, segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do O Globo.

Ana Paula Araújo era a outra opção para substituir a apresentadora oficial do dominical, mas ficou decidido que ela cobrirá as ausências de Renata Vasconcellos no “Jornal Nacional“. Ah! E Dony de Nuccio continua no comando do “Fantástico” quando Tadeu Schmidt tirar férias.

As mudanças, aliás, fazem parte das novas diretrizes que o departamento de jornalismo da emissora está promovendo. Vai rolar uma dança das cadeiras nos próximos meses. E teve desligamentos também: o veterano Mauricio Kubrusly sai por motivos de saúde e de um novo projeto, e o jornalista esportivo Ivan Moré vai assinar com a Record.