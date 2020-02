Bastidores de Escrito nas Estrelas

O “plano superior” foi montado em

um galpão exclusivo

Foto: Divulgação – Rede Globo

Na trama das seis, toda vez que Daniel (Jayme Matarazzo) aparece no “céu” ao lado de seu anjo da guarda Seth (Alexandre Rodrigues), de sua mãe Francisca (Cassia Kiss) e de Athael (Carlos Vereza), ninguém consegue desgrudar os olhos da tela. Para criar tais cenas, a Globo contou a ajuda de profissionais experts no assunto.

Antes de definir o local da gravação, o diretor Rogério Gomes testou as cenas em ambientes fechados, em estúdios, até chegar ao melhor resultado que foi gravado em um galpão gigante. A intenção de criar uma imagem lúdica foi amplificada com as imagens, que são rodadas em 24 quadros por segundo, assim como no cinema.

Além disso, um painel pintado à mão e o chão todo coberto de areia desempenharam papéis importantes na hora de combinar as luzes e criar efeitos de luzes diversos. O retoque final fica por conta da computação gráfica, que complementa a paisagem e dá mais vida ao cenário. Abaixo você encontra a entrevista que fizemos com Anne Marie Bourgeois e Alexandre Gomes, os cenógrafos da novela. Eles revelaram algumas curiosidades e truques utilizados nas cenas. Confira!

– Como foi feito o cenário do plano superior?

A Globo nos encomendou dois ambientes para o cenário. O primeiro atende as gravações do “plano astral”, no qual os espíritos recém-chegados da terra são recebidos por anjos e espíritos mais desenvolvidos. Neste plano encontramos referências da terra, uma árvore grande branca, um lago e vegetação. Tudo é circundado por um enorme ciclorama de céu. Neste cenário nós usamos cores mais quentes, e a luz é fundamental para colorir e variar os tons do ambiente. Dependendo da cena temos um âmbar mais aberto ou o que atinge tons mais escuros.

Já o segundo ambiente atende ao plano superior. É nele os espíritos mais desenvolvidos permanecem. Este cenário é composto pelo mesmo ciclorama pintado de céu, porém não encontramos mais as referências da terra. Este set é totalmente branco e forrado de areia e sal grosso. A luz é azul, o que torna o ambiente calmo, e mais tranquilo que o outro. Nesse sentido, as roupas brancas acabam por receber as cores da luz, o que cria um efeito bonito. Neste cenário, utilizamos recursos de fumaça que cobrem praticamente todo o piso e simula o andar de pessoas sobre as nuvens.