Com vestido romântico, modelo brasileira se casa com filho de Bob Marley

A modelo brasileira Barbara Fialho, 31 anos, casou-se neste domingo (24) com o empresário Rohan Marley, 46, filho do ilustre cantor jamaicano Bob Marley. A cerimônia intimista aconteceu em Montes Claros, em Minas Gerais, cidade natal da noiva, e contou com cerca de setenta convidados.

Barbara trabalha como modelo da marca de lingerie Victoria’s Secret desde os 14 anos. Já Rohan tem cinco filhos com a cantora Lauryn Hill. Os recém-casados se conheceram há quatro anos e, até então, mantiveram o relacionamento em segredo.

“Quando nos envolvemos, tudo aconteceu muito rápido, de uma forma muito leve. Rohan é alegre e muito humilde. Passar o dia ao lado dele é divertido e sempre muito produtivo”, disse a modelo à Vogue.

A cerimônia aconteceu em uma capela de Senhor de Bonfim, no bairro onde Barbara morou. A entrada da igreja ficou aglomerada por moradores do município e fãs, que saudaram os noivos.

