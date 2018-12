Bailarina plus size de Anitta posa de biquíni e afirma: “corpo livre”

View this post on Instagram

🛑 NÃO É CORAGEM 💁🏻‍♀️ Nesta época do ano começa os “Projeto Verão” ou “Projeto kg a menos” Se vocês soubessem o quanto o mercado ganha com essa ideia de se preparar pra algo… Meninas não se deixem levar pala influência de pessoas que acreditam que a vida se resume em um corpo magro dentro do padrão. Gordo é uma palavra de empoderamento e não de autodepreciação. Lutamos diariamente pela normalização da palavra GORDA, que é apenas uma característica física. Não é defeito, não é demérito e muito menos xingamento! (quando digo lutamos é que tem varias amigas(o) influentes legais na batalha tbm). Então meu projeto verão é curti o verão com o corpo que tenho, e se for pra causar eu uso um fio dental da @cachopabrasil Quero esse projeto verão pra vocês tbm! PS: Texto inspirado nas falas do meu amigo @caiorevela te amo!