Avenida Brasil: Lucinda trai Nina para salvar Carminha

Lucinda confirma versão de Carminha de que Nina foi abandonada no lixão pelo pai

Foto: TV Globo/Divulgação

Jorginho (Cauã Raymond) conclui que Carminha (Adriana Esteves) não sabe que Nina e Rita (Débora Falabella) são a mesma pessoa. Depois, desconfia que Betânia (Bianca Comparato) se faz passar pela amiga. Valdo (João Henrique Gago) confirma e o jogador vai atrás da cozinheira. A princípio, ela o escorraça e não explica o motivo de tanta confusão. Mas o bonitão a segue.

Nina, Betânia e Valdo são flagrados por Jorginho e o clima fica ainda pior. Sentindo-se encurralada, Nina resolve abrir o jogo para o ex-namorado, contando que foi enteada de Carminha e que foi esta que a deixou no lixão. Chocado, o rapaz fica danado ao perceber que a intenção dela é se vingar. “Você tá louca! Não conta comigo. Eu quero você longe daquela casa! Você vai pedir demissão hoje!”, grita o jogador, com ódio.

Insatisfeito com as explicações de Nina, Jorginho pergunta a Tufão (Murilo Benício) como ele e Carminha se conheceram. O ex-jogador conta toda a verdade, negando que Genésio (Tony Ramos) tivesse uma filha. Bem, aí chega a vez da megera. Jorginho tira satisfação com a mãe. Carminha jura que o falecido era alcoólatra, que batia nela e na filha e que foi ele quem deixou Rita (Mel Maia) no lixão. Pior: ela teria ido lá buscá-la para adotá-la, mas a menina já tinha se mudado.

Com a cabeça rodando, Jorginho apela para Lucinda (Vera Holtz). A mãe do lixo se esquiva o quanto pode, mas… No final da discussão, confirma a versão de Carminha, traindo Nina descaradamente. Que horror!