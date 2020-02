Avenida Brasil: Jorginho diz ao pai que Carminha tem um amante

Jorginho revela a Tufão que Carminha tem um amante

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois que descobre que Nina (Débora Falabella) é Rita, Tufão (Murilo Benício) pede a Carminha (Adriana Esteves) que volte para casa. A notícia, claro, deixa Jorginho (Cauã Reymond) transtornado.

O jogador implora ao pai que não retome o casamento com a vilã. Para convencer Tufão, Jorginho revela que a mãe tem um amante. “Carminha te trai! Traiu a vida inteira”, diz. Tufão quer saber com quem, mas… Jorginho amarela. “Não posso dizer mais nada por enquanto. Eu vou sair fora por um tempo. Vou viajar com a Nina”, escapa.

Tufão não insiste e ainda deseja boa viagem ao filho. Mas fica encafifado com o que Jorginho lhe revela sobre Carminha e passa a observá-la com atenção redobrada.