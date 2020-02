Avenida Brasil: Carminha foi presa pelo assassinato cometido pela sua mãe, Lucinda

Carminha foi presa pelo crime que sua mãe, Lucinda, e o vilão do lixão, Nilo, cometeram, quando ela ainda era menor de idade

Em breve, o público saberá que Lucinda (Vera Holtz) não é a santa que parece. Carminha (Adriana Esteves) já ameaçou jogar o segredo da mãe do lixão no ventilador quando exigiu levar Batata (Bernardo Simões). A partir de agora, outros indícios do passado negro de Lucinda virão à tona.

A primeira pista quem dá é Nilo (José de Abreu). Ele procura Nina (Débora Falabella) e vende uma informação. “Sabia que a Carminha já foi em cana?”, pergunta o catador, sem revelar por quê. E emenda: “Mas volto. Vamos curtir um final de tarde no calçadão de Copacabana. Aí, eu te conto mais coisa sobre a Carminha”.

Mais tarde, Nilo vai à casa de Lucinda e, durante discussão com a vizinha, relembra que ela já matou no passado. Depois, diz à catadora para não esquecer do que a vilã fez por eles. “A gente vai estar sempre em dívida com a Carminha, Lucinda. Você sabe bem do que estou falando”, fala, deixando-a sem graça.

Lucinda não vive no lixão à toa. Essa foi a maneira que achou para se castigar por ter deixado a filha pagar pelo assassinato que cometeu com seu então comparsa, Nilo. Tudo porque a pena seria menor para Carminha, que não tinha atingido a maioridade. E jurou que cuidaria de todas as crianças que precisassem dela. Mas Carminha nunca a perdoou e a renega como mãe.