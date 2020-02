Avenida Brasil: Carminha é sequestrada após tentar novo golpe contra Tufão

Após tentar golpe em Tufão, vilã é sequestrada

Foto: TV Globo/Divulgação

Sempre envolvido em falcatruas, Max (Marcello Novaes) tenta comprar o passe de um jogador de futebol e pega R$ 100 mil emprestados com um agiota do bairro. Só que o sujeito que ia vender o tal passe some com a grana, e o picareta se vê sem condições de pagar a dívida. Obviamente, mais uma vez ele recorre à cúmplice, Carminha (Adriana Esteves), e os dois bolam outro golpe para cima do otário Tufão (Murilo Benício).

Os trambiqueiros armam um falso sequestro com a ajuda do mesmo agiota e planejam pedir R$ 1 milhão de resgate ao ex-craque. Atenta a todos os passos da ex-madrasta, Nina (Débora Falabella) descobre a armação e vê na oportunidade a chance de desmascarar a inimiga mortal. Ela confirma que a ação rolará depois de uma apresentação de dança de Ágata (Ana Karolina) e manda um menino entregar um bilhete anônimo a Tufão, prevenindo-o da cilada.

Só que o ex-jogador acha graça da história e até mostra o bilhete a Carminha, que fica paralisada, sem entender como a informação “vazou”. Mesmo assim, ordena que o plano seja executado. Os bandidos cercam a família de Tufão quando está saindo do espetáculo da adolescente e simulam que irão pegar Ágata. Carminha se oferece para ir no lugar da filha e, além de vítima, passa a ser vista pelos parentes como uma verdadeira heroína.

Numa casa de subúrbio que serve como falso cativeiro, a diabólica inferniza os cúmplices do amante, exigindo diversos mimos. E Max é obrigado a encontrar o agiota para entregar, por exemplo, os tranquilizantes da amante e sua máscara de dormir, entre outras frescuras. Nessa, Nina segue o crápula e localiza o endereço onde Carminha está escondida. Na sequência, a chef vai até a casa de Mãe Lucinda (Vera Holtz) e pede que ela envie um novo bilhete a Tufão, revelando toda a trama. E se surpreende quando Lucinda, que na verdade é a mãe biológica de Carminha, se recusa a ajudá-la. Pasma, a jovem pergunta à mãe adotiva por que ela defende a mulher que roubou sua família e a atirou no lixão. Lucinda disfarça, justificando ser incapaz de fazer mal a alguém, até mesmo a uma bandida como Carminha. Nina, então, dá outro jeito de fazer a correspondência chegar às mãos de Tufão e fica aguardando a reação dele.

Quando recebe a carta anônima com a informação de que o sequestro é falso e a esposa está lhe dando um golpe, o ex-jogador fica chocado e decide ir ao suposto cativeiro com Leleco (Marcos Caruso). Nervoso, o pai conta tudo a Ivana (Letícia Isnard), que, por sua vez, comenta o caso com Max.

Desesperado, o marido liga para os cúmplices que, furiosos, levam Carminha para um morro e a prendem num barraco amarrada e amordaçada. Quando tenta protestar, a sacana leva uns bons tabefes e entende que realmente está com a vida em perigo. Num momento de distração dos tais sujeitos, ela envia um torpedo a Max, que corre ao local para tentar resgatá-la.