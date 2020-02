Avenida Brasil: Cadinho possui fortuna escondida na Suíça

Verônica, Alexia e Noêmia descobrem que Cadinho possui uma fortuna escondida na Suíça

Foto: TV Globo/Divulgação

Enquanto Cadinho (Alexandre Borges) lava carros, Verônica (Débora Bloch), Alexia (Carolina Ferraz) e Noêmia (Camila Morgado) se reunem para arrombar o cofre dele.

Lá dentro, as três encontram o extrato de um banco na Suíça, no valor de 5 milhões de dólares. O trio pega uma van e parte para o Divino, onde flagram o maridão com Olenka (Fabíula Nascimento).

Mesmo assim, Verônica, Alexia e Noêmia passam a viver no Divino. Tudo para tentarem arrancar essa fortuna do garanhão safado.