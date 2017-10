O produtor Harvey Weinstein, 65 anos, que já ganhou o Oscar por Shakespeare Apaixonado, fez pelo menos oito acordos não divulgados com mulheres envolvendo “assédio sexual e contato físico indesejado” em seus 30 anos de carreira, segundo apuração do jornal New York Times.

Entre as vítimas estão duas atrizes (Ashley Judd e Rose McGowan), uma modelo e duas assistentes, mas ele não foi condenado na Justiça americana pelos crimes. As mulheres acusam-no de tê-las obrigado a vê-lo sem roupa e pedido favores sexuais em troca de suporte em suas carreiras.

Após a repercussão da reportagem, Weinstein declarou que está se despedindo de seu cargo em sua empresa para procurar ajuda psicológica.

“Eu admito que o jeito que me comportei com colegas no passado causou muita dor e peço sinceras desculpas por isso. Embora eu esteja tentando melhorar, eu sei que tenho um longo caminho a percorrer. Eu me tratei com terapeutas e planejo tirar uma licença da minha empresa e lidar com essa questão de frente”, disse à imprensa.

Desdobramentos do caso

Nesta terça-feira (10), a atriz britânica Romola Garai também relatou (10) que se sentiu “violentada” após uma reunião com o produtor, em mais um depoimento sobre violência sexual.

Conhecida pelo filme Desejo e Reparação, ela contou ao jornal The Guardian que passou há muitos anos por uma audição “humilhante”. “Eu tive que comparecer ao quarto de hotel dele e ele abriu a porta de roupão. Eu tinha apenas 18 anos. Eu me senti violentada, ficou gravado na memória”, conta.

Para ela, o incidente reflete a maneira com que ele usa de seu “poder” para colocar jovens atrizes em “situações humilhantes” e constrangedoras.

Já os atores Matt Damon e Russel Crowe teriam tentado abafar o caso. A informação foi revelada pela jornalista Sharon Waxman, que trabalhou em uma matéria sobre os crimes cometidos por Weinstein em 2004. Segundo ela, os dois astros efetuaram telefonemas tentando proteger o produtor e pedindo que ela interrompesse suas apurações. Na época, ela trabalhava no NYT, mesmo veículo que publicou tal reportagem 13 anos depois.

A atriz Meryl Streep, que já elogiou Harvey publicamente diversas vezes, foi pressionada pelo público a se pronunciar. Em um comunicado enviado ao Huffington Post, comentou o caso.

“Harvey apoiava o trabalho intensamente, era exasperante mas respeitoso comigo em nossa relação de trabalho e com muitas outras pessoas com quem trabalhou profissionalmente. Eu não sabia que ele tinha reuniões particulares em seu quarto de hotel, seu banheiro ou de outros atos impróprios e coercitivos”, disse. Entretanto, a estrela considerou o comportamento ofensivo como “indesculpável“.

Já Kate Winslet afirmou que nenhuma mulher deveria ser tratada como Weinstein tratou as jovens atrizes. “É muito chocante e, ao mesmo tempo, é necessário coragem para expor alguns dos produtores mais reconhecidos e importantes do mercado. Essa conduta é inaceitável em qualquer ambiente de trabalho”, afirmou à revista Variety.

As atrizes Jennifer Lawrence e Gleen Close consideraram as denunciantes corajosas e se disseram profundamente tristes com o caso.