Atriz Mayana Moura revela que está grávida de seu primeiro filho

A atriz Mayana Moura, que interpretou a Satanás, na novela da Record, Jesus, compartilhou uma novidade pra lá de especial com os seus seguidores: a gravidez de seu primeiro filho. De acordo com o UOL, Mayana Moura está no terceiro mês de gestação.

A novidade foi divulgada dias após o casamento da atriz com o seu marido francês, Louis Harang. A cerimônia aconteceu no último sábado (30), no Rio de Janeiro, e contou com aproximadamente 150 convidados.

Na publicação no Instagram, a atriz escreveu na legenda: ”Estamos grávidos. Bebê Lestat está a caminho!”, escreveu ela na legenda de um lindo clique do enlace, aproveitando para contar que está esperando um menino!”, comemorou. Uma seguidora comentou: “Não acredito. Outro dia, eu gosto tanto de ver vc suas postagens que acabei sonhando com vc grávida foi no dia que vc postou a foto do seu casamento ,e agora quando abro o Instagram vc posta grávida 😍parabéns que Deus abençoe o casal grandemente 🙏 tudo de bom na sua vida”, celebrou.

Em sua última participação em novela, Mayana encarou um desafio estético marcante, já que a atriz teve que raspar o cabelo para dar vida à personagem Satanás.