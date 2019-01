Atriz Eva Longoria está grávida do primeiro filho

A família da atriz Eva Longoria, 42 anos, está crescendo! A estrela espera seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o executivo José Bastón – com quem se casou em maio de 2016 após três anos de namoro.

A notícia foi confirmada à revista PEOPLE e, na tarde de ontem, a publicação espanhola HOLA publicou uma foto inédita do casal após o anúncio. A protagonista da série Desperate Housewives (“Donas de Casa Desesperadas”) está no quarto mês de gestação.