Estrelando o arqueiro Tiago, irmão de Amália (Marina Ruy Barbosa), em Deus Salve o Rei, Vinicius Redd não é novato na televisão. Na verdade, o ator já foi co-protagonista de uma novela da Rede Globo, entretanto, mudou de nome para os novos trabalhos.

Sob o nome Vinicius Tardio, ele esteve no folhetim das sete Além do Horizonte em 2013. O problema é que a história sobre uma seita do mal que procurava a felicidade não caiu nas graças do público e teve uma audiência muito aquém do esperado.

Vinicius, então com 22 anos, viu seu personagem ser, aos poucos, deixado de lado na trama. Depois disso, ficou anos afastado até retomar a carreira com novo apelido artístico em Malhação e na série Perrengue da MTV Brasil.