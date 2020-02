As tontas não vão ao céu: Candy e Raul fingem que são namorados

Raul não desmente Candy

Foto: Divulgação – SBT

Santiago (Jaime Camil) se declara para Candy (Jacqueline Bracamontes), mas ela não acredita em seus sentimentos. O moço a cala com um beijo apaixonado e recebe um golpe baixo. Raul (Carlos de La Mota) chega nesse momento, ela o abraça e diz a Santiago que os dois estão namorando. Raul não a desmente…

Logo em seguida, Candy agradece a Raul por não tê-la desmascarado diante do rapaz. Chocado com a mentira, Santiago critica Marisa (Sabine Moussier) por não ter lhe contado sobre o namoro

de Raul e Candy, mas ela também fica impressionada com a história.