Idris Elba se casou e as fotos vão fazer o seu coração bater mais forte

O ator britânico Idris Elba, eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People no ano passado, acaba de ser casar pela terceira vez. Em uma celebração que durou um total de três dias e foi realizada em Marraquexe, no Marrocos, Idris trocou alianças com a atriz e modelo Sabrina Dhowre, com quem mantém um relacionamento desde 2017 e um noivado desde fevereiro de 2018.

As fotos do casamento foram divulgadas com exclusividade pela Vogue Britânica na manhã deste sábado (27), e a gente garante que elas vão fazer seu coração bater mais forte (seja pela beleza dos noivos, pelo cenário ou pelos looks lindos, você decide).

Vamos começar por essa imagem do noivo vestindo seu traje Ozwald Boateng, durante a cerimônia realizada na sexta (26), no hotel de luxo Ksar Char Bagh:

Depois, é claro, temos de enaltecer a beleza da noiva – e de seu primeiro vestido, um tomara que caia Vera Wang com mangas caídas:

Olha aí os pombinhos após o “sim” (até caiu uma lágrima aqui):

E teve troca do vestido para a festa. O segundo modelito usado por Sabrina também era Vera Wang, mas tinha decote em V, renda e bordados em pérolas:

