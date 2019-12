As brasileiras que ficaram no Top 10 do Miss Universo

Na noite deste domingo (8), a 68ª edição do Miss Universo aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. A Miss África do Sul, Zozibini Tunzi, foi a grande vencedora da competição, sendo a terceira representante do seu país eleita na história da premiação. Pela primeira vez na história, um júri composto exclusivamente por mulheres foi o responsável pela escolha da grande vencedora.

Ao longo dos anos, o público passou a questionar a proposta de julgar e comparar as candidatas. Por outro lado, as participantes cada vez mais aproveitam a visibilidade para abordar assuntos urgentes, como violência contra mulher, racismo e homofobia.

Júlia Horta, Miss Brasil 2019, é um exemplo desse posicionamento ativo das finalistas. “Eu quero que minha voz seja ouvida contra a violência. Graças às mulheres do passado, hoje em dia eu tenho vários direitos”, comentou a candidata durante a cerimônia. A jornalista seguiu na competição até o Top 20.

Relembre abaixo quais foram as brasileiras que se classificaram no Top 10 do Miss Universo.

(2017) Monalysa Alcântara, Piauí, Top 10

(2013) Jakelyne Oliveira, Mato Grosso, 5º lugar

(2012) Gabriela Markus, Rio Grande do Sul, 5º lugar

(2011) Priscila Machado, Rio Grande do Sul, 3º lugar

(2007) Natália Guimarães Minas Gerais, 2º lugar

(2003) Gislaine Ferreira, Tocantins, Top 10

(1998) Michella Marchi, Mato Grosso do Sul, Top 10

(1993) Leila Cristine Schuster, Rio Grande do Sul, Top 10

(1986) Deise Nunes de Souza, Rio Grande do Sul, Top 10

(1985) Márcia Gabrielle, Mato Grosso, Top 10

(1981) Adriana Alves de Oliveira, Rio de Janeiro, 4º lugar

(1979) Marta Jussara da Costa, Rio Grande do Norte, 4º lugar

(1972) Rejane Vieira Costa, Rio Grande do Sul, 2º lugar

(1971) Eliane Parreira Guimarães, Minas Gerais, 5º lugar

(1968) Martha Vasconcellos, Bahia, 1º lugar

(1963) Iêda Maria Vargas, Rio Grande do Sul, 1º lugar

(1962) Maria Olívia Rebouças, Bahia, 5º lugar

(1959) Vera Regina Ribeiro, Distrito Federal, 5º lugar

(1958) Adalgisa Colombo, Distrito Federal, 2º lugar

(1957) Terezinha Morango, Amazonas, 2º lugar

(1954) Martha Rocha, Bahia, 2º lugar

