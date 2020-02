Araguaia: Solano está a um passo de botar Max na cadeia

Solano confirma que Max ligou para capanga que colocou fogo no silo

Foto: Divulgação – Rede Globo

Os dias de impunidade de Max (Lima Duarte) estão contados. Depois de foragido, ele reaparece em Girassol e é insultado pela população quando chega à delegacia. O crápula tem a cara de pau de se declarar inocente pelo atentado contra Vitor (Thiago Fragoso) e diz não ter nada a ver com o incêndio na colheita das sementes de girassol de Solano (Murilo Rosa).

Por sorte, o gaúcho acha uma testemunha que diz que o fogo no armazém foi criminoso, o que faz de Max suspeito, já que ele é o maior inimigo do peão.

De cara com Max na delegacia, Solano nota que o vilão esqueceu seu telefone em cima da mesa do delegado e pega o aparelho. Solano confere as últimas ligações e confirma que o número é do capanga que colocou fogo no silo.



Aspásia é pedida em casamento

Demorou, mas o grande dia de Aspásia (Flávia Guedes) chegou! a moça, que tanto queria desencalhar, finalmente vai concretizar seu desejo. O príncipe encantado da doméstica é Genão.

Gabriel (Juca de Oliveira) incentiva o rapaz a pedir aspásia em casamento e ele adora. Mas antes pede permissão a Mariquita (Laura cardoso) para namorar aspásia. A serviçal, claro, aceita na hora e Genão vai à estância pedir a Solano a mão da amada em casamento.