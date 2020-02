Aquele Beijo: Vicente fica nas mãos de Lucena

Vicente depende de Lucena para se livrar de falsa acusação

Foto:Tv Globo/Divulgação

Vicente (Ricardo Pereira) nem comemora direito a nomeação para a presidência da comissão que investigará as falcatruas da Comprare quando é denunciado por Henrique (Edi Botelho). O cafajeste faz uma falsa acusação e o advogado perde o cargo.

E, se na vida profissional a coisa não anda boa para Vicente, na amorosa, a situação só piora. Lucena (Grazi Massafera) procura Claudia (Giovanna Antonelli) e a chantageia. Ela manda a rival se afastar do amado, caso contrário, ela irá destruir a carreira do ex.

Para piorar a situação de Vicente, só Lucena pode testemunhar em seu favor. Fingida, ela consegue separar Claudia do advogado e, ainda se passa por boazinha, salvando Vicente da denúncia com o seu depoimento.