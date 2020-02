Aquele Beijo: Vicente confirma que não é o pai do filho de Lucena

Vicente já sabe que o filho de Lucena não é dele

Foto: TV Globo/Divulgação

O clima entre Vicente (Ricardo Pereira) e Lucena (Grazi Massafera) vai de mal a pior. Depois que ele pediu a anulação do casamento, em breve o advogado descobrirá que o filho que a bela espera não é dele. Isso acontece por que ela vai ao médico e a ultrassonografia deixa bem evidente que a gravidez já está muito mais adiantada do que todos imaginam.

O filho só pode ser de Juan (Manolo Cardona) com quem a vilãzinha estava na Colombia. Enquanto isso Claudia (Giovanna Antonelli) confessa a Regina (Nívea Maria): não consegue esquecer Vicente. Mas é obrigada a enfrentar o ex, Rubinho (Victor Pecoraro), que não a deixará em paz, ainda mais quando souber que o promotor anulou seu matrimônio com Lucena.

Certo dia, Claudia vai se consultar com mãe Iara (Claudia Jimenez ) e encontra Vicente. Os dois têm muito o que conversar…