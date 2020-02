Aquele Beijo: Claudia e Vicente lutam por seu amor!

Claudia e Vicente não conseguem ficar longe um do outro

Foto: TV Globo/Divulgação

O tempo vai fechar! Alegando querer evitar problemas com a Justiça, Vicente (Ricardo Pereira) pede anulação de seu casamento com Lucena (Grazi Massafera), já que ela, pela lei, ainda é mulher de Juan (Manolo Cardona). Enquanto isso, Claudia (Giovanna Antonelli) dá entrada em sua separação.

Mas não vai ser fácil Vicente e a designer ficarem juntos. Tudo por que Rubinho assegura: não permitirá que Claudia fique com outro homem e se recusa a assinar os papéis do divórcio. Para piorar, Vicente tem a anulação de seu matrimônio negada. E, para colocar ainda mais lenha na fogueira, Maruschka (Marília Pêra), quer unir Grace Kelly (Leilah Moreno) e o filho. O plano da megera é transformar a gata em sua sócia da Comprare. Mas antes, claro, Grace deverá descolar uma certa quantia em dinheiro, com Deusa (Zezeh Barbosa). Boba nada!

Para dar uma ajudinha ao destino, Maruschka ainda pede para que Rubinho finja estar interessado em Grace. E, mesmo querendo voltar com a ex-mulher, ele, como sempre, atende aos desejos da ambiciosa mamãe. Ai ai ai, o babado é certo!