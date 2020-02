Aquele Beijo: Alberto quer trocar Maruschka por Grace

A relação de Alberto com sua mulher não anda bem

Foto: Divulgação/Rede Globo

Quando Maruschka (Marília Pêra) percebe que as coisas não andam bem em seu casamento, bola um plano para reacender a paixão de Alberto (Herson Capri). Mirta (Jacqueline Laurence) ainda a aconselha a manter um jogo de sedução com o marido, mas nada disso funciona. Tempos depois, em uma conversa franca com Rubinho (Victor Pecoraro), Alberto diz que pretende de separar da mãe dele.

Ao mesmo tempo, a dona da Comprare descobre que Deusa (Zezeh Barbosa) herdou uma bolada e diz a Grace Kelly (Leilah Moreno) que ela deve se reconciliar com a mãe. E a gata, que não é boba nem nada, vai aproveitar que não precisará mais da patroa para fisgar o coração de Alberto. É, Maruschka, aqui se faz, aqui se paga… Alberto está a um passo de trocá-la por Grace. Quem sabe assim a perua deixa Rubinho e Cláudia (Giovanna Antonelli) em paz?