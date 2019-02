Aprenda a fazer o coque favorito de Meghan Markle

Meghan Markle, 37 anos, tem conquistado a todos com seu estilo sóbrio e elegante. Tanto que seu penteado predileto, o coque, foi parar nas passarelas.

“Nos últimos desfiles, vimos penteados bagunçados, desalinhados e com fios estrategicamente desarrumados. Essa inspiração trouxe de volta os penteados milimetricamente arrumados que haviam dado lugar a esse visual mais descontraído, com ar rebelde e descolado. Rabos de cavalo baixos, coques bailarina e mechas torcidas trazem à tona o visual ‘ladylike’ característico da realeza”, comenta o cabeleireiro Marcos do Vale, do Fernando Torquatto Studio.

E é bem fácil reproduzir o penteado predileto da duquesa de Sussex. Abaixo, Marcos ensina o passo a passo do coque baixo.

Ah, e ele não precisa ficar sempre arrumadinho. “Pode deixar mais bagunçado para um visual mais descolado”, explica.

Como fazer o coque de Meghan Markle

1. Com o cabelo seco e escovado, passe um finalizador em óleo ou cera para alinhá-lo

2. Prenda um rabo de cavalo bem baixo na altura do pescoço

3. Divida o rabo em duas partes grossas na vertical (um em cima e um embaixo)

4. Torça a mecha de cima formando um canudo

5. Enrole essa mesma mecha em um coque e prenda com grampo que desapareça no cabelo

6. Depois, torça a mecha de baixo da mesma maneira e enrole em torno do coque já feito, prendendo com grampo novamente