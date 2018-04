Aposentada, Cameron Diaz revela único filme que a faria voltar a atuar

A atriz Cameron Diaz, 45 anos, encerrou sua carreira no cinema e atualmente dedica seu tempo apenas aos cuidados com a filha. Mas em entrevista à revista Entertainment Weekly, na última quinta (30), ela afirmou que voltaria a atuar caso houvesse um remake de ‘Tudo Para Ficar com Ele‘, longa lançado em 2002. Selma Blair e Christina Applegate, que estrelaram o filme ao lado dela também participaram da entrevista.

Há algumas semanas, Selma disse em outra entrevista que adoraria fazer uma sequência do ‘Tudo Para Ficar Com Ele’, mas que Cameron estava aposentada. Diante da repercussão, ela desmentiu a afirmação no Twitter, dizendo que tudo era uma brincadeira.

O último papel de Cameron no cinema foi em 2014, no filme Annie.

Leia também: Cauã Reymond e Mariana Goldfarb voltam a morar juntos