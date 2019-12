Após tumor, Gloria Maria fala do milagre de estar viva e agradece filhas

Quem tem filhos vai entender a declaração que a jornalista Gloria Maria fez hoje em seu Instagram. “O AMOR delas foi fundamental no milagre de eu estar VIVA!! Me deram, carinho, humor, força e alegria!!!”, escreveu no post. Ela se refere à retirada de um tumor no cérebro que aconteceu há menos de um mês e credita às meninas, Laura e Maria, a força para ter continuado a luta e sido forte num momento tão difícil.

Atualmente, Gloria segue em recuperação. É esperado que ela volte à TV para apresentar a retrospectiva de final de ano da Globo. Em novembro, após uma queda em casa, Gloria foi levada ao hospital. Um exame de rotina revelou um tumor no cérebro da jornalista. A cirurgia de emergência foi um sucesso.

A foto foi tirada no show do amigo Roberto Carlos, que Gloria prestigiou essa semana. Ela levou as filhas e o namorado, o francês Eric Auguin, que reencontrou após 15 anos.

