Após cancelamento nos cinemas, Seu Jorge protagoniza nova série da Netflix

Seu Jorge é o protagonista de ‘Irmandade‘, nova aposta nacional da Netflix que chega ao catálogo no dia 25 de outubro. A estreia do ator e cantor no streaming vem após o cancelamento da estreia de ‘Marighella‘, filme do qual é protagonista.

Dirigido por Wagner Moura, o longa retrata os últimos anos de Carlos Marighella, baiano que foi um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar no Brasil. O filme foi aclamado pela crítica internacional – aplaudido de pé no Festival de Berlim – e seria lançado aqui no Brasil no Dia da Consciência Negra (20 de novembro), mas foi barrado devido ao não cumprimento dos trâmites exigidos pela Ancine.

Segundo informações do UOL, a produtora O2 Filmes entrou com recursos no órgão do governo para pedir o reembolso das despesas com que arcou, cuja a soma totaliza mais de 1 milhão de reais. Entretanto, não foi o suficiente para lançar o filme na data prevista. Ainda não há uma nova previsão de estreia.

“Marighella segue sendo apresentado com muito sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça”, disse a produtora em nota oficial.

E no fim do próximo mês, a Netflix vai lançar a série ‘Irmandade’, que é protagonizada por Seu Jorge e produzida pela O2. O elenco também conta com Naruna Costa, Hermila Guedes e Lee Taylor.

Ambientado na cidade de São Paulo dos anos 90, o thriller conta a história de Cristina, uma advogada honesta e dedicada que descobre que seu irmão Edson está preso e lidera uma facção criminosa em ascensão – conhecida como Irmandade. Ela é forçada pela polícia a virar informante e a trabalhar contra o irmão, que não vê há anos. Ao se infiltrar na Irmandade, numa missão arriscada e perigosa, ela entra em contato com seu lado mais sombrio, e começa a questionar suas próprias noções de Justiça.

Assista ao trailer: