Após 22 anos, Colin Firth anuncia separação de Livia Giugglioni

O ator Colin Firth, mais conhecido como o Sr. Darcy de “Orgulho e Preconceito” e Mark Darcy de “O Diário de Bridget Jones” fecha 2019 no clube dos solteiros. Após 22 anos casado com a produtora italiana Livia Giugglioni os dois confirmaram a separação hoje (13). Segundo a revista InStyle, o casal divulgou uma nota em comum com um texto simples e típico das celebridades: “Colin e Livia Firth estão separados. Eles mantém uma forte amizade e permanecem unidos no seu amor por seus filhos”, diz a nota. “Eles pedem que respeitem a privacidade. Não haverá mais comentários sobre o assunto”, encerra.

A crise na união dos dois já tinha sido assunto de muitos sites há um ano e meio. Em 2017, Giugglioni admitiu ter tido um relacionamento com um jornalista italiano, Marco Brancaccia, durante um período em que ela e Firth estavam separados entre 2015 e 2016. Ao voltar para o ator, ela rompeu a relação mas o jornalista teria passado a persegui-la e deixar mensagens ameaçadoras. Durante a investigação policial, ela foi obrigada a admitir o romance. “Há alguns anos Colin e Livia decidiram privadamente se separar. Durante aquele período Livia se envolveu rapidamente com um antigo amigo, Sr. Brancaccia. Os Firth se reconciliaram depois”, disseram em uma nota na época. “Em seguida, Sr. Brancaccia passou a assediar agressivamente com uma campanha assustadora, muito dela documentada. Por razões obvias, os Firth nunca desejaram tornar nada disso público”, disseram.

Dessa vez a separação parece ser definitiva, com o anúncio feito pelos dois. O ator de “Mamma Mia” tem dois filhos com a produtora: Luca e Matteo. Além dos dois, ele também tem um filho de 29 anos, Will, com a atriz Meg Tilly, com quem Firth viveu por vários anos após terem filmado Valmont juntos.

Para muitas fãs de Jane Austen, Firth é o melhor ator a ter interpretado o Sr. Darcy nas telas. O sucesso da série da BBC foi tanto que a autora de “O Diário de Bridget Jones” a cita nos livros e se inspirou em Firth para escrever Mark Darcy. Anos depois, o próprio Firth interpretou Darcy no cinema, o que solidificou sua fama de ator romântico.