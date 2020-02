Aos pés da ruiva! Marina Ruy Barbosa lança coleção de sapatos sob o olhar dos pais e do namorado

A atriz posa em meio à sua linha de sapatos

Foto: Eduardo Biermann

Marina Ruy Barbosa assina, aos 18 anos, sua primeira linha de sapatos. Na segunda-feira (24), a atriz fotografou para a campanha da coleção de suas criações na Casa Julieta de Serpa, no Flamengo, zona sul do Rio. A sessão foi acompanhada pelo namorado, o ator Klebber Toledo, 27, e pelos pais da atriz, Paulo, 53, e Geoconda Ruy Barbosa, 50.

Apaixonado, Klebber registrou cada detalhe dos bastidores do ensaio com sua câmera. Juntos há três anos, os dois mantêm o clima de começo de namoro, mas ela ainda considera cedo para um possível casamento. “Estamos muito bem só namorando. Eu sou muito nova para casar. Quando você toma essa decisão, é um outro tipo de relacionamento. A gente tem muita coisa para viver e para passar até chegar a esse momento tão importante. Acho que, quando for a hora certa, a gente vai saber”, avisa.