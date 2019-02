Aos 52 anos, Claudia Raia não descarta ter mais filhos

Claudia Raia, 52 anos, está no ar com a personagem Lidiane, na novela ‘Verão 90’. Em entrevista ao UOL, a artista disse que uma mulher bem resolvida pode assustar. “As pessoas têm medo porque ela está com a vida feita. É dona das suas vontades”, disse ela.

Claudia também revelou que não descartou a ideia de ter mais filhos com o atual marido, o também ator Jarbas Homem de Mello. “Estou com 52 anos e estou no auge da minha energia, da minha saúde e dos meus projetos. Nada está descartado nessa vida”, falou a mãe de Enzo e Sofia.

A atriz também comentou sobre o fato de viver em uma cultura machista que põe a mulher mais velha de lado. “Nossa cultura é achincalhar e afundar essa mulher, como se ela não tivesse mais lugar no mundo. Mas é justamente ao contrário, ela tem um lugar ao sol que as mais novas ainda precisam conquistar”, declarou.

Leia também: Claudia Leitte está grávida do terceiro filho

+ “Foi ao meu casamento”: Pamirinha chora ao lembrar do 1º namorado

Siga CLAUDIA no Instagram