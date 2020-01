Aos 15 anos, Mel Maia tem seios criticados e dá resposta à altura

Pelo visto, muita gente continua não entendendo que o corpo da mulher não é público – pois as pessoas ainda se sentem a vontade para sair dando todo tipo de pitaco. Na última segunda-feira (24), a atriz Mel Maia, de apenas 15 anos, teve os seios criticados ao postar uma foto no Instagram em que aparece usando uma saia e um top cropped. Só que ela não ficou quieta não!

Na imagem, ela está apoiada em algum tipo de grade, no que parece ser uma festa. Já na legenda, a atriz brincou com a pose que está fazendo: “para quem eu olhei?”. O que era para ser apenas um clique de um momento em que a adolescente parece estar se divertindo, ficou problemático com um comentário feito sobre o seu corpo. “Cadê os peitos??? Não tem??? E já está assim, com roupas de mulher”, escreveu uma seguidora indignada.

Entre as diversas respostas que a mulher recebeu, uma delas veio da própria Mel. A atriz soltou o verbo em tom bem debochado. “Tiazinha, existem pessoas com seios grandes e outras com seios pequenos…. SERES HUMANOS!!! Você parece ter mais de 30 anos, deveria saber que existem pessoas e pessoas. Amo meus seios!”, enfatizou a adolescente com um emoji de corações nos olhos. Esse posicionamento dela rendeu mais de 300 curtidas.

Veja também





Além de ser um comentário que reforça a ideia de que determinadas roupas só podem ser usadas de acordo com características corporais específicas, ele esquece completamente que a estrutura de Mel ainda está em formação. E que exigir que ela tenha seios grandes aos 15 anos, é fortalecer a cultura que sexualiza o corpo infantil e feminino. Mas a parte boa é que assim como Maisa, a atriz opinou sobre o assunto e se defendeu!