Anunciadas as substitutas de Casey Affleck para o Oscar 2018

A entrega do Oscar 2018 de Melhor Atriz na noite deste domingo (4) ficará a cargo das atrizes Jennifer Lawrence e Jodie Foster.

A decisão tomada pela Academia, de acordo com a revista Variety da última sexta-feira (2), foi tomada porque o ator Casey Affleck decidiu não participar da cerimônia deste ano após as acusações de assédio sexual no qual está envolvido.

Casey é quem deveria entregar a estatueta para a melhor atriz de 2018 por ter sido escolhido o melhor ator do ano anterior. A tradição do Oscar pede que o melhor ator entregue a estatueta para a melhor atriz do próximo ano e vice-versa.

A entrega do prêmio de Melhor Ator deste ano também sofrerá alterações. No lugar de Emma Stone, vencedora do Oscar de Melhor Atriz de 2017, apresentar o melhor ator de 2018, a função ficará sob responsabilidade de Jane Fonda e Helen Mirren.

