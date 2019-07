Antônia Fontenelle ganha processo contra filha de Flávia Alessandra

Antônia Fontenelle se emocionou nos stories de seu Instagram ao anunciar que venceu o processo que a reconhece como esposa e herdeira do ator e diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012.

Há sete anos a apresentadora estava brigando pelo direito a parte da herança de Marcos Paulo com as filhas dele, Mariana, fruto do relacionamento dele com Renata Sorrah e Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, que não queriam que ela fosse reconhecida como herdeira.

“Estou aqui em Manhattan (nos EUA) e meu advogado me liga para dizer que, finalmente, depois de sete anos de muito esculacho, a Justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral. Foram 3 votos a zero, como sempre. Todas as vezes em que fui reconhecida foi por unanimidade. Obrigada meus advogados! Obrigada aos desembargadores!”, disse ela, chorando.

Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa

A carta de Marcos Paulo

Pouco antes de morrer, Marcos Paulo escreveu uma carta garantindo à Antônia 60% de seus bens, mas o documento não foi reconhecido em cartório. Por isso, logo após a morte do ator, Mariana e Flávia Alessandra, representando a filha Giulia, entraram com uma ação pedindo bloqueio de todas as contas dele e o impedimento da entrada de Antônia na casa onde ele vivia.

A viúva recorreu e venceu nas duas primeiras fases do processo, uma em 2014 e uma em 2018, mas as filhas de Marcos Paulo entraram com um recurso.