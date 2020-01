Anitta revela desejo: “Tenho vontade de ser rainha de bateria”

Estar à frente da bateria é o sonho das musas brasileiras, e com Anitta não é diferente. Os convites já surgiram, mas a cantora assume que não é apenas uma questão de querer. “Tenho vontade de ser rainha de bateria, mas não consigo, tem de se dedicar muito. Já fui convidada pela Império Serrano, escola de coração, mas… Talvez lá na frente, consiga”, confessou em entrevista à Contigo!.

Enquanto esse momento não chega, Anitta não deixa de ter grandes conquistas para comemorar no Carnaval. Em 2015, ela vai estrear no comando de um bloco na folia de Salvador com o Eu Vou, que sai na quinta-feira, primeiro dia de festa.

Até lá, Anitta continua agitando o país com seus shows. Na sexta-feira (26), a carioca causou ao incorporar Britney Spears e cantar I’m a Slave 4 You em uma casa de shows do Rio de Janeiro. A perfomance fez jus ao clipe da norte-americana e teve direito até a uma cobra! O tempero brasileiro ficou por conta do “quadradinho de oito”, que ela incluiu na coreografia.

