Anitta diz que escrevia cartas para o ‘Lar Doce Lar’ antes da fama

Em uma gravação do programa Caldeirão do Huck, a cantora Anitta, 25 anos, contou ao apresentador Luciano que, antes de se tornar uma cantora conhecida no mundo inteiro, ela escrevia cartas para o quadro Lar Doce Lar, pedindo a reforma da casa onde cresceu em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Gshow, Anitta disse que sonhava com o dia o apresentador bateria na sua porta. “Ficava rezando. Todo sábado, eu não entendia como funcionava essa coisa de gravação, eu pensava: ‘vai ser a minha carta e não era’. Escrevia tanta carta para o Lar Doce Lar. Minha casa era de chorar, com parede caindo”, contou Anitta.

A cantora relatou ainda que durante sua primeira entrevista dentro de casa, um pedaço do teto caiu na cabeça do câmera. No entanto, com o dinheiro vindo de sua carreira, ela conseguiu, enfim, realizar o sonho de reformar o local, que tem uma cozinha, um banheiro e um quarto – o qual ela dividia com a mãe e o irmão.

“Agora a gente deu uma reformada. Minha vó que mora lá”, declarou a cantora, que hoje mora em uma mansão na Bara da Tijuca, zona nobre da capital carioca.