Angelina Jolie pensa em entrar para a política

Nas últimas décadas, muita coisa mudou na vida da atriz Angelina Jolie, 43 anos. Em entrevista à rádio BBC veiculada na sexta-feira (28), ela, que é globalmente reconhecida por seu trabalho por causas humanitárias, admitiu que poderia ingressar no mundo da política, hipótese que não cogitaria duas décadas atrás.

Questiona pelo apresentador do programa Today, Justin Webb, sobre rumores de que poderia concorrer à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Angelina riu e disse que não está na lista, por enquanto. E, comentando sobre o futuro na política, afirmou: “Se você me perguntasse há 20 anos, eu teria rido… Sempre digo que eu vou aonde for necessária, não sei se estou preparada para a política…”

Atualmente, Angelina Jolie é representante da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). “Também sou capaz de trabalhar com governos e também sou capaz de trabalhar com forças armadas, estou em uma posição muito interessante de poder fazer muita coisa”, disse na entrevista.