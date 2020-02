Angélica está cada vez melhor

Angélica cada vez mais bonita com o passar do tempo

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Casamento perfeito

Em seu currículo amoroso, já passaram César Filho (o romance durou sete anos), Márcio Garcia (três meses) e Maurício Mattar (quatro anos), mas foi com Luciano Huck que a loira encontrou o amor. Casada há seis anos, diz que o segredo está em cuidar um do outro. E revela: além de carinhoso, Luciano é envolvente e atencioso.

Realização máxima

Ela diz que a maternidade é a sua maior motivação. Mãe de Joaquim, 5 anos, e de Benício, 3, quer aumentar a prole quando sua megacasa, na zona oeste carioca, ficar pronta. Angélica dá bronca nos filhos, mas dorme no chão se um deles adoece. Se nota que estão muito apegados às babás, dá folga e assume os cuidados.

Qualidade de vida

Mesmo com agenda cheia, consegue curtir a família. Apaixonada pelo Rio de Janeiro – ela nasceu em Santo André (SP) – acha a cidade perfeita para criar os fi lhos. Os passeios preferidos são praia, Pão de Açúcar e Cristo Redentor.

Econômica

Angélica não torra dinheiro. Ciente da sua boa remuneração, se acha sortuda por ganhar tanto para fazer o que gosta. Em casa, o gastador é Luciano.

Humildade

Acostumada à fama desde muito cedo – aos 5 anos, foi eleita a menina mais bonita do Brasil no Cassino do Chacrinha -, sempre se preocupou em não deixar o sucesso afetar sua personalidade, seus hábitos e suas relações.

Magra para sempre

Quando descobriu a drenagem linfática e o pilates, secou de vez. A alimentação saudável, à base de legumes, frutas e grãos integrais, também ajudou. Carne vermelha e frango estão fora do cardápio.

Pele de pêssego

Vítima de acne, lava o rosto com sabonete em gel pela manhã e também a noite e usa filtro solar sempre. Todo mês faz um peeling de cristal e aplicação de luz intensa pulsada, que tem efeito rejuvenescedor.