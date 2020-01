Ana Maria confronta Gustavo com suas declarações machistas no BBB19

Já é um ritual o eliminado de terça-feira no BBB passar a noite em claro e, logo depois, ir tomar café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você‘. Não foi diferente com Gustavo, que mal saiu de um paredão com considerável índice de rejeição para levar algumas verdades na cara durante o programa matinal da loira.

Em uma conversa bastante reduzida, principalmente porque a tragédia de Brumadinho (MG) ocupou boa parte do programa da apresentadora na Globo, Gustavo pôde explicar como foi eliminado, falar como era a convivência na casa e, principalmente, se justificar a respeito de vídeos exibidos pelo programa. Sim, pois a equipe do ‘Mais Você’ fez questão de passar uma coletânea de vídeos com declarações um pouco machistas de Gustavo dentro da casa do BBB19.

Em um dos vídeos, Gustavo explicou que a “administração” das mulheres na casa era responsabilidade dos rapazes, e em outro momento falou que um homem precisava ganhar o programa porque as últimas três edições foram com vitória feminina. Para Ana Maria Braga, Gustavo explicou que a conversa estava em uma roda de homens, e por isso acabou falando coisas que não imaginava que fossem pegar mal aqui fora. “Mas você estava em rede nacional”, lembrou o sempre perspicaz Louro José.

Gustavo então adotou uma postura mais defensiva, e pediu desculpas para todo mundo que se sentiu ofendido com as declarações feitas por ele (e Gustavo repetiu essas desculpas váááárias vezes durante a entrevista).

Ao fim da conversa, o brother declarou que não tem vontade de entrar na carreira artística, mas reiterou (pela enésima vez) que um dos sonhos dele era tomar café com Ana Maria Braga.