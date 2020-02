Ana Maria Braga nega o fim de seu casamento

Ana Maria Braga e Marcelo Frisoni

estão casados desde março de 2007

Foto: Rafael Campos

Uma onda de rumores dando conta do final da união de Ana Maria Braga, 60 anos, e Marcelo Frisoni, 38, vem se tornando cada dia mais forte. Até que explodiu em forma de notícia no domingo, 18, no site Babado. Mais precisamente no blog de Vivi Mascaro.

A nota informou que o pedido de separação seria anunciado ainda esta semana. Sem perder tempo, entramos em contato com Frisoni, que estava irritadíssimo ao telefone. “Quem é essa cidadã? Qual a credibilidade dessa notícia? Eu não nego, nem confirmo (o fim de seu casamento com a apresentadora do “Mais Você”, da Globo). Só fica a minha pergunta: Quem é essa pessoa? (que falou do rompimento)”, finalizou Marcelo.

A assessora de imprensa de Ana Maria Braga, Silvia Pacolla, garante que a notícia não procede. “É tudo mentira! Eles não estão se separando. Aliás, estão superbem.” A própria Ana Maria negou o fato, afirmando: mesmo com a ponte aérea nada mudou em seu relacionamento (ele vive em São Paulo e ela no Rio por causa do programa). “Não posso controlar a boca dos outros. Marcelo e eu estamos muito bem”, completou a artista por intermédio de sua assessoria.

O início de tudo

Ana e Marcelo começaram a namorar em novembro de 2006. Na época, os dois viviam grudados pra cima e pra baixo nos eventos e cinco meses depois oficializaram a união. Numa luxuosa cerimônia, cheia de famosos, realizada no triplex da artista, no Morumbi, em Sampa, eles disseram o tão sonhado “sim” um ao outro em 31 de março de 2007.

Há um ano e sete meses, Ana se mudou para o Rio. Já Marcelo ficou na capital paulista por causa de seus negócios. No último dia 12, a loira visitou o santuário de Fátima, em Portugal, como faz todo ano para agradecer a cura de um câncer diagnosticado em 2001. Desta vez, Marcelo não acompanhou a esposa… Talvez por causa disso os comentários sobre separação tenham ficado mais fortes.